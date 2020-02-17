Міноборони збереже вітання "Слава Україні”
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.
""Слава Україні!" — "Героям слава!". Наказом Міноборони України будуть збережені визначені на даний час вимоги до військового вітання", - йдеться у повідомленні.
У Міністерстві оборони пояснили, що втрата чинності Закону України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" не скасує військового вітання, яке було закріплено у відомчому документі.
Довідка. "Слава Україні!" — українське вітання, національне гасло. З'явилося на початку ХХ століття у різних варіаціях. Набуло поширення серед українців під час Української революції (1918-1920). Стало гаслом українських націоналістів та борців за незалежність України. У1920-1930 роках було звичним в Західній Україні та українській діаспорі. В Україні вітання відродилося після проголошення Незалежності України (1991). Набуло популярності під час Євромайдану (2013-2014) та російсько-української війни (з 2014).
24 серпня 2018 року привітання "Слава Україні!" - "Героям Слава!" вперше пролунало як частина церемонії параду на честь 27-річчя незалежності України та 100-річчя відродження української державності. 4 жовтня 2018 року Верховна Рада на законодавчому рівні закріпила вітання "Слава Україні! — Героям слава!" у ЗСУ та Національній гвардії.
- 17:51 17 лютого Держбюро розслідувань порушила чергову справу щодо Майдану
- 17:30 17 лютого У Жовтневому суді Запоріжжя відмовились розглядати справу екс-"смотрящего" Анісімова
- 17:28 17 лютого Денісова звернулась до Москалькової через незаконне затримання рибалок та кримчанина
- 17:25 17 лютого Сумська область отримає 2 мільярди на дороги, якщо знайде 4 мільйони на проект
- 17:25 17 лютого ВО "Платформа громад" презентували в Косівському районі
- 17:22 17 лютого Заступник начальника Менської колонії таки сидітиме в тюрмі
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 17:10 15 лютого Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
- 18:19 15 лютого Партія "Слуга народу" змінила статут і зібралася на місцеві вибори
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло