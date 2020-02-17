Міноборони збереже вітання "Слава Україні”

У Міністерстві оборони України запевняють, що запроваджене п’ятим президентом військове вітання не втратить чинності у процесі зміни армійського Статуту

Фото: Міноборони України

У Міністерстві оборони України запевняють, що запроваджене п’ятим президентом військове вітання не втратить чинності у процесі зміни армійського Статуту

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.

""Слава Україні!" — "Героям слава!". Наказом Міноборони України будуть збережені визначені на даний час вимоги до військового вітання", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві оборони пояснили, що втрата чинності Закону України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" не скасує військового вітання, яке було закріплено у відомчому документі.

Довідка. "Слава Україні!" — українське вітання, національне гасло. З'явилося на початку ХХ століття у різних варіаціях. Набуло поширення серед українців під час Української революції (1918-1920). Стало гаслом українських націоналістів та борців за незалежність України. У1920-1930 роках було звичним в Західній Україні та українській діаспорі. В Україні вітання відродилося після проголошення Незалежності України (1991). Набуло популярності під час Євромайдану (2013-2014) та російсько-української війни (з 2014).

24 серпня 2018 року привітання "Слава Україні!" - "Героям Слава!" вперше пролунало як частина церемонії параду на честь 27-річчя незалежності України та 100-річчя відродження української державності. 4 жовтня 2018 року Верховна Рада на законодавчому рівні закріпила вітання "Слава Україні! — Героям слава!" у ЗСУ та Національній гвардії.