Новий Кабмін вже провів перше засідання - ЗМІ
Кабінет міністрів Дениса Шмигаля провів перше засідання вранці 5 березня
Кабінет міністрів Дениса Шмигаля провів перше засідання вранці 5 березня
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на "Українську правду".
За даними видання, на засіданні розглядали організаційні питання роботи нового Кабміну. Також обговорили питання коронавірусу.
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.
Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.
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