Новий Кабмін вже провів перше засідання - ЗМІ

Кабінет міністрів Дениса Шмигаля провів перше засідання вранці 5 березня

Фото: twitter/verkhovna_rada

Кабінет міністрів Дениса Шмигаля провів перше засідання вранці 5 березня

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на "Українську правду".

За даними видання, на засіданні розглядали організаційні питання роботи нового Кабміну. Також обговорили питання коронавірусу.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.

Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.