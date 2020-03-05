Новый Кабмин уже провел первое заседание - СМИ

Кабинет министров Дениса Шмыгаля провел первое заседание утром 5 марта

Фото: twitter/verkhovna_rada

Кабинет министров Дениса Шмыгаля провел первое заседание утром 5 марта

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на "Украинскую правду".

По данным издания, на заседании рассматривали организационные вопросы работы нового Кабмина. Также обсудили вопросы коронавируса.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.

После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.