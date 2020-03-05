Новый Кабмин уже провел первое заседание - СМИ
Кабинет министров Дениса Шмыгаля провел первое заседание утром 5 марта
Кабинет министров Дениса Шмыгаля провел первое заседание утром 5 марта
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на "Украинскую правду".
По данным издания, на заседании рассматривали организационные вопросы работы нового Кабмина. Также обсудили вопросы коронавируса.
Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.
После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
- 14:21 05 марта Участнице беспорядков в Новых Санжарах грозит тюрьма
- 14:17 05 марта Новым генпрокурором может стать Венедиктова - СМИ
- 14:14 05 марта В кресло главы Минобразования отобрали два кандидата - СМИ
- 13:58 05 марта РФ окончательно упростила получение гражданства для украинцев
- 13:47 05 марта В СНБО рассказали, сколько украинцев освободят из плена террористов
- 13:45 05 марта "Грады" и танки. ОБСЕ зафиксировала нарушения линий отвода в "ЛНР"
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
Все блоги »
Сделать невозможное. Какие задачи Шмыгаль решит для Зеленского
04 марта 2020, 21:37
Кто есть кто в новом правительстве Дениса Шмыгаля
04 марта 2020, 21:05
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации