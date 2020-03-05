Після призначення нового Кабміну Зеленський їде на два дні на Полтавщину

Президент України Володимир Зеленський відвідає з робочою поїздкою Полтавську область

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відвідає з робочою поїздкою Полтавську область

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Полтавської ОДА.

"5-6 березня 2020 року президент України Володимир Зеленський відвідає з робочою поїздкою Полтавську область", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 березня у Нових Санжарах на Полтавщині закінчується карантин евакуйованих з китайського Уханя через коронавірус.

20 лютого в Нових Санжарах Полтавської області місцеві жителі влаштували справжній бунт з перекриттям всіх в'їздів в райцентр. Люди таким чином висловили свою незгоду з тим, що в місцевому санаторії розмістять евакуйованих з Китаю українців. Проти шістьох провокаторів уже відкрили кримінальні провадження. Слідству відомо, що більшість із них не місцеві. Зокрема це мешканці Кропивницького та Кривого Рогу.

Як стало відомо раніше, жоден з 89 евакуйованих, які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, станом на 27 лютого, не був хворий на коронавірус COVID-2019.