После назначения нового Кабмина Зеленский едет на два дня на Полтавщину
Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Полтавской ОГА.
"5-6 марта 2020 президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Полтавскую область", - говорится в сообщении.
Напомним, 5 марта в Новых Санжарах на Полтавщине заканчивается карантин эвакуированных из китайского Уханя из-за коронавируса.
20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители устроили настоящий бунт с перекрытием всех въездов в райцентр. Люди таким образом выразили свое несогласие с тем, что в местном санатории разместят эвакуированных из Китая украинцев. Против шестерых провокаторов уже открыли уголовные производства. Следствию известно, что большинство из них не местные. В частности это жители Кропивницкого и Кривого Рога.
Как стало известно ранее, ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, по состоянию на 27 февраля, не был болен коронавирусом COVID-2019.
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