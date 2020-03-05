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Карантин в Новых Санжарах: сегодня заканчивается обсервация эвакуированных из Китая
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05 марта 2020, 10:55 4

После назначения нового Кабмина Зеленский едет на два дня на Полтавщину

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05 марта 2020, 10:55 4
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Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Полтавскую область
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Полтавскую область

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Полтавской ОГА.

"5-6 марта 2020 президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Полтавскую область", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 марта в Новых Санжарах на Полтавщине заканчивается карантин эвакуированных из китайского Уханя из-за коронавируса.

20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители устроили настоящий бунт с перекрытием всех въездов в райцентр. Люди таким образом выразили свое несогласие с тем, что в местном санатории разместят эвакуированных из Китая украинцев. Против шестерых провокаторов уже открыли уголовные производства. Следствию известно, что большинство из них не местные. В частности это жители Кропивницкого и Кривого Рога.

Как стало известно ранее, ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, по состоянию на 27 февраля, не был болен коронавирусом COVID-2019.


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