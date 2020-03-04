Рынок земли: Рада рассмотрела более 60% правок к закону

По состоянию на среду, 4 марта, Верховная рада Украины рассмотрела более 2500 поправок ко второму чтению законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"

Фото: facebook/verkhovna.rada.ukraine

По состоянию на среду, 4 марта, Верховная рада Украины рассмотрела более 2500 поправок ко второму чтению законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"

Как передает RegioNews, ссылаясь на сайт парламента, ни одной правки нардепы не поддержали. Согласно данным ВР, депутаты рассмотрели 2516 (62,6%) правок из 4018. Напомним, по состоянию на 3 марта Рада рассмотрела 2293 поправки. 6 февраля ВР начала рассматривать правки к законопроекту о рынке земли. 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

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