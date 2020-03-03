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03 березня 2020, 19:53 9

Депутати розглянули більше половини поправок до законопроекту про ринок землі

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03 березня 2020, 19:53 9
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У вівторок, 3 березня Верховна Рада розглянула 724 поправки до законопроекту №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення"
Фото: flickr
У вівторок, 3 березня Верховна Рада розглянула 724 поправки до законопроекту №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення"

Про це повідомляється на сайті парламенту, передає RegioNews.

Таким чином, загальна кількість розглянутих Радою поправок склала 2293 поправки, тобто більше половини від 4018 внесених.

Нагадаємо, станом на 21 лютого Верховна Рада розглянула понад півтори тисячі правок до закону про ринок землі.

6 лютого ВР почала розглядати поправки до законопроекту про ринок землі.

13 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10), який вводить ринок землі в Україні з 1 жовтня 2020 року.


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