Гончарук написав заяву про відставку

Заява прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про звільнення з'явилася в мережі

Фото: kmu.gov.ua

Заява прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про звільнення з'явилася в мережі

Як передає RegioNews, його опублікував народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Качура на своєму Telegram-каналі.

За його словами, цю заяву розглядатимуть на комітеті організації держвлади.

"Зараз на комітеті організації держвлади будемо схвалювати відправку у відставку Гончарука", - написав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.

Пізніше повідомлялося, що на позачерговому засідання парламенту 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, Верховна Рада може здійснити 4 ротації в уряді, а голосування по відставці генпрокурора може і відбутися, але навряд чи буде успішним.

3 березня фракція "Слуга народу" визначилася з новим складом Кабміну. Так, очолить уряд Денис Шмигаль. При цьому на своїх посадах залишаться міністри внутрішніх справ Аваков, юстиції малюська, цифровий трансформації Федоров і частково (на аграрної частини мінекономіки, відокремленої в окреме міністерство) Милованов. У свою чергу, новим міністром оборони стане Андрій Таран. Міністром фінансів може бути призначений Ігор Уманський.