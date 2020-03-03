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03 марта 2020, 14:45 8

Кабмин провел массовую чистку министерств, агентств и госслужб

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03 марта 2020, 14:45 8
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Правительство Украины накануне внеочередного заседания Верховной Рады, где возможно рассмотрение отставки премьер-министра, приняло ряд назначений и увольнений в государственных учреждениях - службах, агентствах, министерствах
Фото: facebook/KabminUA
Правительство Украины накануне внеочередного заседания Верховной Рады, где возможно рассмотрение отставки премьер-министра, приняло ряд назначений и увольнений в государственных учреждениях - службах, агентствах, министерствах

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

В частности, Кабмин назначил:

– заместителем в ГФС - Сергея Солодченко;
– председателем государственной социальной службы - Богдана Матвейчука;
– председателем государственного агентства водных ресурсов - Алексея Кузьменкова;
– первым заместителем председателя Государственного агентства резерва - Максима Тимохина;
– заместителем министра инфраструктуры - Илью Сагайдака;
– заместителем министра по вопросам европейской интеграции - Наталью Форсюк;
– заместителем министра социальной политики - Бориса Лебедцова;
– заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - Игоря Дядюру;
– государственным секретарем Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства - Александра Черных;
– председателем Государственной службы экспортного контроля - Александра Павличенко;
– председателем Государственного агентства развития туризма - Марьяну Олеськив;
– председателем Государственной службы труда - Игоря Дегнера;
– первым заместителем председателя Государственного агентства лесных ресурсов - Сергея Власенко.
– первым заместителем председателя правления ПАО "Надра Украины" - Сергея Паюка.

При этом Кабмин уволил:

– Максима Максименцева с должности заместителя председателя правления ПАО "Надра Украины";
– Станислава Ковалевского с должности заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды;
– Олега Коваля с должности заместителя министра социальной политики.

Напомним, также в Кабмине увольняли и назначали председателей РГА.

Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров. СМИ писали, что Денис Шмигаль может возглавить новое правительство.

Позже стало известно, что на внеочередном заседании парламента 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, Рада может осуществить 4 ротации в правительстве.

Голосование по отставке генерального прокурора Украины на внеочерендной сессии Верховной Рады 4 марта может и состояться, но вряд ли будет успешным.


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