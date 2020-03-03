Нові імена: у Кабміні звільняли та назначали голів РДА
У Херсонській та Кіровоградській областях з’явилися нові голови РДА, а рішення про призначення голів РДА у Вінницькій, Дніпропетровській та Полтавській областях Кабмін скасував
У Херсонській та Кіровоградській областях з’явилися нові голови РДА, а рішення про призначення голів РДА у Вінницькій, Дніпропетровській та Полтавській областях Кабмін скасував
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка.
Так, Кабмін скасував рішення про призначення таких голів РДА: Погорелюка Ю. М. – головою Немирівської РДА Вінницької області, Пустового С. М. – головою Чечельницької РДА Вінницької області, Глинських О. Г. — головою Кам’янсько-Дніпровської РДА Запорізької області, Бови Є. Ю — головою Полтавської РДА Полтавської області.
Натомість головою Долинської РДА (Кіровоградська область) став Євгеній Едуардович Звіздовський, а Горностаївську РДА в Херсонській області очолила Тетяна Миколаївна Ющенко.
Як інформували RegioNews раніше, 3 березня стало відомо про те, що Олексій Гончарук залишиться на посаді прем'єр-міністра України.
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