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27 лютого 2020, 08:21 4

Перший українець захворів на коронавірус - ЗМІ

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27 лютого 2020, 08:21 4
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В Італії серед українців зареєстрували перший випадок зараження коронавірусом
В Італії серед українців зареєстрували перший випадок зараження коронавірусом

Як передає RegioNews із посиланням на місцеве видання Fanpage, про це заявив мер регіону Монтано-Антілія Лучано Трівеллі.

За його словами, це 26-річна дівчина з Кремони, яка була госпіталізована в лікарню Сан-Лука-ді-Валло-делла-Луканія в провінції Салерно. Дівчину перевели в лікарню Котуньо в Неаполі, що спеціалізується на інфекційних захворюваннях.

"Кілька днів тому дівчина прибула в село Абатемарко. Протягом декількох днів вона відчувала слабкість, саме тому дівчина в супровід своїх батьків вчора ввечері вирушила в лікарню. Зараз вона знаходиться в ізольованій палаті під наглядом лікарів", - розповів він.

Як зазначається, українка приїхала з Ломбардії, де зафіксували спалах хвороби, до батьків на південь країни. Також наявність коронавірусу має бути повторно підтверджено Римським інститутом Спалланзані. Всіх, хто контактував з дівчиною, перш за все сім'ю, яка супроводжувала її в лікарню, помістили на карантин.

При цьому, відповідно до карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, в цілому за минулу добу кількість інфікованих в Італії збільшилася на 132 людини, двоє з яких померли.

У Китаї за цей же час зафіксували 388 нових хворих і 52 смертей. Одужали 2386 осіб. Південна Корея за добу нарахувала 284 випадків зараження. Двоє корейців померли. Офіційний Іран заявляє про 44 нових випадки зараження і 3 летальних випадки. Також 10 хворих виявили в Німеччині.

У всьому світі число хворих становить 81 тисячу 164 особи. Напередодні їх кількість становила 80 994.

Від ускладнень, викликаних китайським коронавірусом COVID-19 в усьому світі померли 2801 осіб. Завершили лікування і були виписані з лікарень 32 872 людей.

Нагадаємо, 26 лютого ВООЗ вперше зафіксувала за межами Китаю більшу кількість нових заражень на коронавірус, ніж в самій країні. Станом на 26 лютого коронавірус зафіксували в 15 країнах Європи. Найбільше постраждала Італія, де кількість заражених перевищила 300 осіб.


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