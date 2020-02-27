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27 лютого 2020, 09:27 3

Коронавірус дістався до Естонії, Данії, Норвегії та Румунії

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27 лютого 2020, 09:27 3
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В Естонії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом - у прибулого автобусом з Риги громадянина Ірану
Фото: twitter/XHNews
В Естонії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом - у прибулого автобусом з Риги громадянина Ірану

Як передає RegioNews із посиланням на місцеве видання ERR, про це заявив міністр соціальних справ Естонії Танел Кийко.

"Сьогодні вранці надійшла інформація про те, що в Естонії станом на вечір вчорашнього дня виявлено перший заражений. Йдеться про постійного мешканця Естонії, який не є її громадянином", - сказав він.

Також про перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 заявили в Данії, повідомляє Reuters. Там інфікований недавно повернувся в країну після відпочинку на гірськолижному курорті на півночі Італії. Чоловік знаходиться на домашньому карантині.

Крім того, перші випадки зараження китайським коронавірусом виявили у Норвегії та Румунії, пише Радіо Свобода.

Так, 26 лютого МОЗ Норвегії повідомило про інфіковану людину, яка минулого тижня приїхала з Китаю. Оскільки відтоді вона перебувала на карантині, поширення вірусу вважають малоймовірним.

МОЗ Румунії підтвердив перший випадок захворювання на коронавірус у країні - у чоловіка немає симптомів захворювання і його стан нормальний. За словами інфікованого, під час полювання він контактував з 71-річним італійцем з Ріміні.

У столиці Фінляндії Гельсінкі коронавірус діагностували у жінки, яка нещодавно повернулася з Італії. Двоє людей, з якими вона відтоді контактувала, перебувають на карантині вдома. За даними Associated Press, вже двох інфікованих коронавірусом виявили у Фінляндії.

Загалом на території Європи спалах коронавірусу фіксують в Італії. Випадки захворювання також були виявлені і в інших європейських країнах: Іспанії, Франції, Німеччини, Великої Британії, Австрії, Хорватії, Швейцарії, Греції, Північної Македонії і Грузії.


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