Коронавірус дістався до Естонії, Данії, Норвегії та Румунії
Як передає RegioNews із посиланням на місцеве видання ERR, про це заявив міністр соціальних справ Естонії Танел Кийко.
"Сьогодні вранці надійшла інформація про те, що в Естонії станом на вечір вчорашнього дня виявлено перший заражений. Йдеться про постійного мешканця Естонії, який не є її громадянином", - сказав він.
Також про перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 заявили в Данії, повідомляє Reuters. Там інфікований недавно повернувся в країну після відпочинку на гірськолижному курорті на півночі Італії. Чоловік знаходиться на домашньому карантині.
Крім того, перші випадки зараження китайським коронавірусом виявили у Норвегії та Румунії, пише Радіо Свобода.
Так, 26 лютого МОЗ Норвегії повідомило про інфіковану людину, яка минулого тижня приїхала з Китаю. Оскільки відтоді вона перебувала на карантині, поширення вірусу вважають малоймовірним.
МОЗ Румунії підтвердив перший випадок захворювання на коронавірус у країні - у чоловіка немає симптомів захворювання і його стан нормальний. За словами інфікованого, під час полювання він контактував з 71-річним італійцем з Ріміні.
У столиці Фінляндії Гельсінкі коронавірус діагностували у жінки, яка нещодавно повернулася з Італії. Двоє людей, з якими вона відтоді контактувала, перебувають на карантині вдома. За даними Associated Press, вже двох інфікованих коронавірусом виявили у Фінляндії.
Загалом на території Європи спалах коронавірусу фіксують в Італії. Випадки захворювання також були виявлені і в інших європейських країнах: Іспанії, Франції, Німеччини, Великої Британії, Австрії, Хорватії, Швейцарії, Греції, Північної Македонії і Грузії.
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