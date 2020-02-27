Трамп та Джонсон можуть приїхати до України - ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в травні можуть відвідати Україну напередодні візиту до Москви

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в травні можуть відвідати Україну напередодні візиту до Москви

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Повідомляється, що наразі немає інформації про те, чи прийняли Трамп і Джонсон остаточне рішення відвідати Москву для участі в урочистостях, присвячених 75-річчю закінчення Другої світової війни.

Наразі дипломати США та Великобританії узгоджують спільну позицію, при цьому приватно висловлюють роздратування рішенням президента Франції Емманюеля Макрона відвідати Москву, не порадившись із союзниками.

Серед варіантів, які вважаються компромісами у Вашингтоні і Лондоні, - участь лідерів у покладанні вінків у Москві, але без військового параду, разом із спільною заявою, яка б відмежовувала їх від військових операцій Путіна в Сирії і Україні і переписування історії Кремлем.

Також в матеріалі зазначається, що іншим варіантом є "збалансування" відвідин Москви участю в церемоніях, які відбудуться в Україні напередодні, 8 травня.

The Guardian пише, що "уряд в Києві наполегливо працює над тим, щоб представити українські церемонії як більш прийнятний спосіб вшанувати пам'ять про страждання Другої світової війни, без ризику схвалити російську агресію".

"Зараз ми працюємо над усіма деталями; логістика і порядок денний будуть відомі трохи пізніше. Беручи до уваги вищесказане, ми сподіваємося, що американські чиновники візьмуть участь у пам'ятних заходах 8 травня в Києві", - розповів дипломат.

Раніше в Кремлі заявили, що планують запросити на заходи в Москві з нагоди 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні низку світових лідерів, у тому числі президента України Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, Росія не направляла президенту України Володимиру Зеленському офіційне запрошення на святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні 9 травня 2020 року.

На святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні в Москві має намір відправитися делегація партії "Опозиційна платформа - За життя".