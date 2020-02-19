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19 лютого 2020, 09:40 11

Нардепи від ОПЗЖ поїдуть у Москву на парад 9 травня

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19 лютого 2020, 09:40 11
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Делегація партії "Опозиційна платформа - За життя" має намір відправитися на святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні в Москві, заявив народний депутат України, співголова партії Юрій Бойко в ефірі телеканалу "Россия 24"
Делегація партії "Опозиційна платформа - За життя" має намір відправитися на святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні в Москві, заявив народний депутат України, співголова партії Юрій Бойко в ефірі телеканалу "Россия 24"

Як інформує RegioNews, він зазначив, що цей захід "святий" для представників партії, пише Depo.ua.

"75 років перемоги у Великій Вітчизняній війні для нас свято, дуже значуще. Ми плануємо цілу низку заходів і в себе в країні, і делегація поїде до Москви", – заявив Бойко.

За його словами, "Опозиційна платформа" веде боротьбу з тими, хто намагається переписати історію.


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