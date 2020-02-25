У президента розповіли, чи кликав Путін Зеленського на парад 9 травня
Як передає RegioNews, про це повідомили в Департаменті доступу до публічної інформації Офісу президента на запит "Української правди".
"За результатами аналізу реєстраційно-довідкової бази входить службової кореспонденції, здійсненого Департаментом документального забезпечення Офісу президента України, запитуваний документ (запрошення - ред.) відсутня", - йдеться у відповіді.
Також видання зазначає, що ОП залишив без відповіді прохання прокоментувати пропозицію депутата Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Рабиновича направити парламентську делегацію в Москву для участі в параді 9 травня.
ДОВІДКА: в серпні 2019 року помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Кремль направить президенту України Володимиру Зеленському запрошення на святкування 75-річчя перемоги у "Великій вітчизняній війні" 9 травня 2020 року.
17 лютого 2020 року нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабинович запропонував сформувати парламентську делегацію в Москву для участі в параді до 75-річчя перемоги у Другій світовій війні.
- 19:09 25 лютого Головним санітарним лікарем хочуть призначити заступницю глави МОЗ
- 19:07 25 лютого Ситуація на Донбасі: за день бойовики тричі стріляли по позиціях українців
- 19:00 25 лютого В Україні озвучили заходи, яких вживатимуть в разі епідемії коронавірусу
- 18:55 25 лютого На Львівщині сільського голову посадили за грати на 5 років
- 18:53 25 лютого На Буковині виділили півмільйона гривень на коронавірус
- 18:52 25 лютого У Херсоні тополя впала на багатоповерхівку
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги