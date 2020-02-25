У президента розповіли, чи кликав Путін Зеленського на парад 9 травня

Росія не направляла президенту України Володимиру Зеленському офіційне запрошення на святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні 9 травня 2020 року

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Росія не направляла президенту України Володимиру Зеленському офіційне запрошення на святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні 9 травня 2020 року

Як передає RegioNews, про це повідомили в Департаменті доступу до публічної інформації Офісу президента на запит "Української правди".

"За результатами аналізу реєстраційно-довідкової бази входить службової кореспонденції, здійсненого Департаментом документального забезпечення Офісу президента України, запитуваний документ (запрошення - ред.) відсутня", - йдеться у відповіді.

Також видання зазначає, що ОП залишив без відповіді прохання прокоментувати пропозицію депутата Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Рабиновича направити парламентську делегацію в Москву для участі в параді 9 травня.

ДОВІДКА: в серпні 2019 року помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Кремль направить президенту України Володимиру Зеленському запрошення на святкування 75-річчя перемоги у "Великій вітчизняній війні" 9 травня 2020 року.

17 лютого 2020 року нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабинович запропонував сформувати парламентську делегацію в Москву для участі в параді до 75-річчя перемоги у Другій світовій війні.