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24 лютого 2020, 11:41 23

На Львівщині негода вибила з розкладу п'ять поїздів

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24 лютого 2020, 11:41 23
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На території обслуговування регіональної філії "Львівська залізниця" внаслідок шквального вітру зафіксовано падіння дерев на колію та нависання гілок на лініях електропередач, що спричинило затримку в русі 5 пасажирських поїздів
Фото: facebook/businessUZ
На території обслуговування регіональної філії "Львівська залізниця" внаслідок шквального вітру зафіксовано падіння дерев на колію та нависання гілок на лініях електропередач, що спричинило затримку в русі 5 пасажирських поїздів

Про це повідомили RegioNews у пресслужбі "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, також непогода завадила роботі залізничної інфраструктури та обладнання на станції Ходорів, дільницях Львів — Сапіжанка, Оброшино — Щирець, Любінь Великий — Комарно, Яблонька — Соколики — Сянки, Рожнятів — Долина, Глибочок Великий — Озерна, Озерна — Зборів.

"Укрзалізниця працює над ліквідацією наслідків негоди, що спричинила затримку в русі пасажирських поїздів №49 Київ-Трускавець, №602 Львів-Солотвино, №81 Ужгород-Київ, №29 Ужгород-Київ, №141 Бахмут-Львів, а також кількох приміських поїздів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Тисменицькому районі перед рейсовим автобусом "Мерседес Бенс", який слідував за маршрутом "Нові Кривотули – Івано-Франківськ" впало дерево, через що одного з пасажирів госпіталізували.

У смт. Іршанськ Житомирської області через сильний вітер дерево впало на газопровід середнього тиску. 600 абонентів залишилися без газопостачання.

24 лютого у Чернівцях та області також вирує негода. Буковинські синоптики оголосили штормове попередження про сильний північно-західний вітер до 40 м/с. Повідомляється про ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

У Києві через різке погіршення погоди затори сягнули 9 балів. Проблеми з рухом спостерігаються на усіх основних магістралях столиці, а біля метро "Сирець" прорвало труби і там авта "плавають" у воді.

В цілому в Україні 24 лютого через негоду знеструмлені понад 250 населених пунктів.


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