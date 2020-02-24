На Житомирщині негода пошкодила газопровід

У смт. Іршанськ Житомирської області через сильний вітер дерево впало на газопровід середнього тиску. 600 абонентів залишилися без газопостачання

У смт. Іршанськ Житомирської області через сильний вітер дерево впало на газопровід середнього тиску. 600 абонентів залишилися без газопостачання

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє АТ "Житомиргаз", пише RegioNews. Через падіння дерева на газопровід 600 абонентів Іршанська залишилися без газопостачання У смт Іршанськ Житомирської... Опубліковано АТ "Житомиргаз" Неділя, 23 лютого 2020 р. Працівники Коростенського відділення АТ "Житомиргаз" станом на 8 годину 24 лютого ліквідували виток газу. Наразі фахівці в складних погодних умовах продовжують роботи з відновлення газопостачання споживачам Іршанську.

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