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24 лютого 2020, 10:42 6

На Житомирщині негода пошкодила газопровід

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24 лютого 2020, 10:42 6
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У смт. Іршанськ Житомирської області через сильний вітер дерево впало на газопровід середнього тиску. 600 абонентів залишилися без газопостачання
У смт. Іршанськ Житомирської області через сильний вітер дерево впало на газопровід середнього тиску. 600 абонентів залишилися без газопостачання

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє АТ "Житомиргаз", пише RegioNews.

Через падіння дерева на газопровід 600 абонентів Іршанська залишилися без газопостачання У смт Іршанськ Житомирської...

Опубліковано АТ "Житомиргаз" Неділя, 23 лютого 2020 р.

Працівники Коростенського відділення АТ "Житомиргаз" станом на 8 годину 24 лютого ліквідували виток газу.

Наразі фахівці в складних погодних умовах продовжують роботи з відновлення газопостачання споживачам Іршанську.


#Житомир #негода #затори
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