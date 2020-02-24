На Житомирщині негода пошкодила газопровід
У смт. Іршанськ Житомирської області через сильний вітер дерево впало на газопровід середнього тиску. 600 абонентів залишилися без газопостачання
У смт. Іршанськ Житомирської області через сильний вітер дерево впало на газопровід середнього тиску. 600 абонентів залишилися без газопостачання
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє АТ "Житомиргаз", пише RegioNews.
Через падіння дерева на газопровід 600 абонентів Іршанська залишилися без газопостачання У смт Іршанськ Житомирської...Опубліковано АТ "Житомиргаз" Неділя, 23 лютого 2020 р.
Працівники Коростенського відділення АТ "Житомиргаз" станом на 8 годину 24 лютого ліквідували виток газу.
Наразі фахівці в складних погодних умовах продовжують роботи з відновлення газопостачання споживачам Іршанську.
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