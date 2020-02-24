На Буковині сильним вітром поламало дерева і позносило дахи

24 лютого у Чернівцях та області вирує негода. Буковинські синоптики оголосили штормове попередження про сильний північно-західний вітер до 40 м/с. Повідомляється про ІІ рівень небезпечності, помаранчевий

24 лютого у Чернівцях та області вирує негода. Буковинські синоптики оголосили штормове попередження про сильний північно-західний вітер до 40 м/с. Повідомляється про ІІ рівень небезпечності, помаранчевий

Про це повідомляє RegioNews.

В області знеструмлені 12 населених пунктів. У місті та області повалені дерева, з дахів зірваний шифер, багато побитих машин, на які впали дерева або шматки даху. Подекуди впали рекламні банери та електроопори, місцями не працюють світлофори.

Поки що вітер не вщухає, періодично йде дощ.

Синоптики та рятувальники попереджають, що негода триватиме ще добу.

Нагадаємо, в Україні через негоду знеструмлені понад 250 населених пунктів.