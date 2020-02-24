Київ паралізований: затори через сніг і зливи

Через різке погіршення погоди затори в Києві 24 лютого сягнули 9 балів. Проблеми з рухом спостерігаються на усіх основних магістралях столиці.А біля метро "Сирець" прорвало труби і там авта "плавають" у воді

Через різке погіршення погоди затори в Києві 24 лютого сягнули 9 балів. Проблеми з рухом спостерігаються на усіх основних магістралях столиці.А біля метро "Сирець" прорвало труби і там авта "плавають" у воді

Про це повідомляє RegioNews. Водії стоять у заторах на бульварі Лесі Українки, проспектах Перемоги, Голосіївському та Валерія Лобановського. На менших вулицях ситуація не краща.

Також у сторону центру Києва ускладнено рух на всіх мостах.

Неподалік станції метро "Сирець" у Києві з-під землі б’є фонтан із водою – тут прорвало труби. Заливає тротуари та проїжджу частину. Через величезні калюжі вже утворився затор, оскільки автомобілі намагаються об’їхати залиту частину дороги.

.