09:23  24 лютого
"Для мене це було б дуже добре": Трамп захотів порозуміння між Україною і РФ
09:33  24 лютого
В Карпатах пропали четверо туристов
12:05  24 лютого
Суд визнав законним відновлення Насирова в кріслі глави ДФС
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2020, 09:58 29

Київ паралізований: затори через сніг і зливи

Читайте также
на русском языке
24 лютого 2020, 09:58 29
Читайте также на русском языке
Через різке погіршення погоди затори в Києві 24 лютого сягнули 9 балів. Проблеми з рухом спостерігаються на усіх основних магістралях столиці.А біля метро "Сирець" прорвало труби і там авта "плавають" у воді
Через різке погіршення погоди затори в Києві 24 лютого сягнули 9 балів. Проблеми з рухом спостерігаються на усіх основних магістралях столиці.А біля метро "Сирець" прорвало труби і там авта "плавають" у воді

Про це повідомляє RegioNews.

Водії стоять у заторах на бульварі Лесі Українки, проспектах Перемоги, Голосіївському та Валерія Лобановського. На менших вулицях ситуація не краща.
Також у сторону центру Києва ускладнено рух на всіх мостах.
Неподалік станції метро "Сирець" у Києві з-під землі б’є фонтан із водою – тут прорвало труби.

Заливає тротуари та проїжджу частину. Через величезні калюжі вже утворився затор, оскільки автомобілі намагаються об’їхати залиту частину дороги.


#київ #затори
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Останні Популярні
Вахтанг Кіпіані
Юрій Богданов
Всеволод Поліщук
Всі блоги »
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Останнім шансом Сопеля був коронавірус
23 лютого 2020, 10:45
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Всі досьє »