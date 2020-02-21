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21 лютого 2020, 20:40 22

Найстрашніший вірус – це вірус ненависті: Зеленський звернувся до українців

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21 лютого 2020, 20:40 22
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців щодо подій у Нових Санжарах
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців щодо подій у Нових Санжарах

Фото: Офіційне інтернет-представництво президента

Відповідне звернення опубліковане на сайті президента, пише RegioNews.

"У наступні два тижні ми маємо з честю пройти іспит на зрілість. Маємо зберігати холодну голову та відкрите серце. Довіряти не гучним заголовкам та фейкам, а логічному мисленню та здоровому глузду. Пам’ятаймо, що найстрашніший вірус – це вірус ненависті", – наголосив президент.

Нагадаємо, у четвер, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії). Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині.

Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестували проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА. Сутички з правоохоронцями тривали до вечора. Арсен Аваков повідомив, що під час протестів у Нових Санжарах постраждали дев'ять співробітників Нацполіціі і один цивільний. Поліція відкрила два кримінальних провадження.

21 лютого ситуація в Нових Санжарах спокійна, 23 затриманих відпустили, один знаходиться під вартою.


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