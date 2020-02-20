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20 лютого 2020, 22:34 7

Два тижні обсервації: Скалецька вирішила пройти карантин разом з евакуйованими з Китаю

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20 лютого 2020, 22:34 7
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Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька проведе 14 днів разом з українцями, яких евакуювали з Уханя
Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька проведе 14 днів разом з українцями, яких евакуювали з Уханя

"Я прийняла рішення приєднатися до людей в обсервації. Разом з ними я проведу наступні 14 днів, в одному приміщенні, в тих самих умовах. Сподіваюсь, що моя присутність заспокоїть як тих, хто знаходиться в Нових Санжарах, так і решту країни. Ми ретельно готувалися до евакуації та підготували безпечні умови перебування в обсервації, врахувавши всі стандарти ВООЗ та практику інших країн, які здійснили евакуацію своїх громадян з Китаю", - написала Скалецька.

Міністр зазначила, що події в Нових Санжарах її вразили та подякувала волонтерам, які працювали над евакуацією літака.

"Також хочу принагідно подякувати тим, хто працював над евакуацією та особливо – екіпажу літака, нашім медикам і всій команді супроводу, які добровільно озвались здійснити евакуацію та провести наступні 14 днів разом з усіма в ізоляції", - написала Скалецька.

Вона також звернулась до своєї доньки, якій завтра виповниться 10 років: "Доню, я тебе дуже люблю і дуже хотіла відсвяткувати цей важливий день з тобою. Але так сталося, що мені треба бути в цей день не вдома. Коли я повернусь, ми ще раз відсвяткуємо його з тобою. Обіцяю!".

Нагадаємо, у четвер, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині.

Пізніше правоохоронці пообіцяли реагувати на правопорушення згідно з законом. У Нових Санжарах досі триває мітинг через прибуття евакуйованих з Китаю. Пізніше президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".

Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА.

Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари і прокоментував інформацію про можливе поселенні українців, які прибудуть з Китаю в санаторій.

Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде, пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Також з робочим візитом у Полтавську область вирушив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, щоб проконтролювати розміщення українців, евакуйованих з Китаю.

З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).


Нові Санжари
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
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