На Полтавщині тривають сутички між місцевими та правоохоронцями

У Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Наразі місцеві повідомляють про сутички з представниками правоохоронних органів

Фото із сайту ГУНП в Полтавській області

У Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Наразі місцеві повідомляють про сутички з представниками правоохоронних органів

.