Зеленський в Мюнхені зазначив "дружні відносини" з МВФ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся 15 лютого на полях 56-й Мюнхенської конференції з питань безпеки з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зустрівся 15 лютого на полях 56-й Мюнхенської конференції з питань безпеки з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою

Про це повідомили RegioNews у пресслужбі Офісу гаранта.

Згідно з повідомленням, сторони обговорили законопроекти, які допоможуть Україні вийти на стабільне економічне зростання і забезпечити механізми захисту своїх громадян.

Зокрема, мова йшла про хід судової реформи, побудові системи верховенства права, так званому законопроекті про банки.

"Наша зустріч з Крісталіною Георгієвою була, як завжди, конструктивною. Обговорили останні події і позитивні досягнення в нашій економіці, які принесуть користь кожному українцю. Наш діалог з МВФ змістовний, а відносини - дружні", - додав український лідер.

При цьому в ОП зазначили, це вже другі переговори глави держави з керівником МВФ в цьому році.

Нагадаємо, також очікується зустріч українського лідера з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, американськими сенаторами та прем'єр-міністром Баварії Маркусом Зьодером.

14 лютого на Мюнхенській конференції презентували план припинення війни на Донбасі, який уникає згадок про напад Росії на Україну.

Документ розкритикували експерти Атлантичної Ради, які назвали його таким, що представляє "російську точку зору". Пізніше доповідь зняли з сайту Мюнхенській конференції.