Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції

Доповідь, що містить план припинення війни на Донбасі, який уникає згадок про напад Росії на Україну, зняли з сайту Мюнхенської конференції

Фото: flickr

Доповідь, що містить план припинення війни на Донбасі, який уникає згадок про напад Росії на Україну, зняли з сайту Мюнхенської конференції

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна". Мова йде про доповідь "12 кроків для більшої безпеки України та Євро-Атлантичного регіону", який підготувала група європейських, російських і українських експертів. Документ містив пропозиції з вирішення українсько-російського конфлікту і пізніше був підданий критиці з боку експертів Атлантичної Ради, назвали його таким, що представляє "російську точку зору". Група американських дипломатів та експертів відзначили, що деякі з кроків, запропонованих в плані досягнення безпеки в Україні, представленій перед початком Мюнхенської конференції з безпеки, резонують з ідеями, висунутими російською стороною. На думку експертів, "мюнхенський план" визначає проблему в першому реченні: "конфлікт в Україні і навколо неї". Вони вважають, що цей опис приховує походження проблеми та унеможливлює пошук відповідного рішення. Цю заяву підписали, зокрема, Ян Бжезинський, Майкл Карпентер, Едвард Лукас, посли Джон Гербст, Стівен Пайфер, Вільям Тейлор, Марі Йованович, Олександр Вершбоу.

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