На Мюнхенській конференції склали план припинення війни на Донбасі

На Мюнхенській конференції з безпеки в п'ятницю, 14 лютого, оприлюднили план припинення війни на сході України, який уникає згадок про напад Росії на Україну

Фото: flickr/Oleksandr Gusev

На Мюнхенській конференції з безпеки в п'ятницю, 14 лютого, оприлюднили план припинення війни на сході України, який уникає згадок про напад Росії на Україну

Як передає RegioNews з посиланням на "Європейську правду", документ розробили три міжнародні організації у співпраці з Російською радою з міжнародних справ (РРМС).

Повідомляється, що документ уникає згадок про напад Росії на Україну і стверджує, що "конфлікт в і навколо України" став наслідком "катастрофічних прорахунків", і в якості реакції на нього пропонують кроки для "завершення конфлікту на Донбасі і створення перспектив для конструктивного діалогу, в тому числі по Криму". Правда, основною ідеєю плану є відновлення співпраці з Росією без відновлення Україною суверенітету над Кримом.

Також оприлюднена пропозиція містить кілька гуманітарних кроків, які підтримуються всіма сторонами, однак в ньому відсутні будь-які ключові вимоги, які лунали до сих пір від України.

Як наголошується, також в розробці документа брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий і Олексій Семеній. Проте їхня роль в цій роботі в документі не уточнюється.

Організатори пропонують наступні 12 кроків:

1. Відновлення роботи Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню на Донбасі за участю українських і російських військових.

2. Створення "нормандського формату" на рівні військових.

3. Відкриття доступу СММ до всієї території Східної України (про Крим не згадується) і нових пунктів пропуску через лінію дотику.

4. Вирішення питання безвісти зниклих.

5. Запуск програми розмінування.

6. Запуск програми відновлення Донбасу із залученням міжнародних донорів, при цьому Росія може стати однією зі сторін, які добровільно інвестують у відновлення регіону.

7. Відновлення торгівлі між Україною і Росією на принципах ЗВТ.

8. Поступове зняття санкцій з Росії (в документі називається "зміною режиму санкції") з ​​розробкою відповідного плану (зараз, як відомо, передбачається, що санкції повинні бути зняті тільки в разі повного виконання "Мінська"); з контексту випливає, що мова йде про ослаблення тиску на РФ в питанні деокупацію Донбасу.

9. Пошук та деактивація небезпечних джерел радіації в зоні конфлікту на Донбасі.

10. Діалог в країнах НАТО про взаємну безпеку, "для подолання того, що розділяє" (в документі прямо не уточнюється, про що йде мова і чи справді Росія має бути частиною такого діалогу).

11. Визначення пріоритетних сфер зближення між ЄС і Росією з розвитком людських і економічних зв'язків.

12. Запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу по визначенню нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включно з Росією. Предметами цього діалогу повинні стати питання історії, національної пам'яті, мови, ідентичності і меншин.