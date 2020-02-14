У США розкритикували "мюнхенський план" завершення війни в Україні

Експерти бачать проблему навіть у першому реченні "плану”

Фото: прапор США. David Mdzinarishvili, Reuters.

Експерти бачать проблему навіть у першому реченні "плану”

Як повідомляє RegioNews з посиланням на сайт аналітичного центру Atlantic Council, де оприлюднили заяву колишніх дипломатів США, урядовців та експертів, в якій обґрунтовують помилковість нових пропозицій щодо Донбасу, сформований на Мюнхенській безпековій конференції.

"Більшість з 12 рекомендацій, якщо вони будуть сумлінно виконуватися всіма сторонами, мають конструктивний характер і можуть служити заходами зміцнення довіри і полегшать труднощі і страждання, яких зазнає населення на окупованому Донбасі або поблизу нього. Але деякі з них є проблематичними; дві, зокрема, повторюють пропозиції Кремля про переговори або теми дезінформації. Що ще більш важливо, в документі описується проблема, яка повинна бути вирішена з точки зору Кремля, можливо, щоб переконати представників російської еліти підписати угоду", - йдеться в заяві.

На думку експертів, "мюнхенський план" визначає проблему в першому реченні: "конфлікт в Україні та навколо неї". Вони вважають, що цей опис приховує походження проблеми і робить неможливим пошук відповідного рішення.

"Конфлікт всередині і навколо України" почався, коли російські війська в російській формі, але без розпізнавальних знаків, захопили український півострів Крим, і Москва "анексувала" його. Потім Москва почала гібридну війну на Донбасі і використовувала свій масивний дезінформаційний апарат, щоб представити це як громадянський конфлікт в Україні. Без кремлівського керівництва, фінансування, зброї (включаючи важкі озброєння), боєприпасів і, в деяких випадках, регулярних підрозділів російської армії, не було б "конфлікту всередині і навколо України", - додали дипломати.

Зазначається, що головна проблема, яку необхідно вирішити, - це агресія Москви в Україні - шляхом відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, починаючи з Донбасу. У ширшому сенсі, проблема полягає в тому, щоб переконати Москву в тому, що вона не має права диктувати політику своїм сусідам.

Спільну заяву підписали: колишні посли США в Україні Стівен Пайфер, Вільям Тейлор та Марі Йованович.

Нагадаємо, 14 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки оприлюднили план припинення війни на сході України, який уникає згадок про напад Росії на Україну. Згідно з планом, пропонується 12 пунктів.