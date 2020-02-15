Зеленський полетів до Мюнхена: намічені зустрічі з главою МВФ і генсеком НАТО

Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина, де він візьме участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина, де він візьме участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки

Як повідомили RegioNews у пресслужбі Офісу глави держави, під час форуму гарант виступить на окремій сесії, присвяченій Україні.

Також в рамках візиту глава держави проведе ряд міжнародних зустрічей.

Зокрема, за даними "Інтерфакс-Україна", 15 лютого Зеленський зустрінеться з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою та генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Крім того очікується зустріч українського лідера з американськими сенаторами та прем'єр-міністром Баварії Маркусом Зьодером.

Нагадаємо, 14 лютого на Мюнхенській конференції презентували план припинення війни на Донбасі, який уникає згадок про напад Росії на Україну.

Документ розкритикували експерти Атлантичної Ради, які назвали його таким, що представляє "російську точку зору". Пізніше доповідь зняли з сайту Мюнхенській конференції.