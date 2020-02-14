Коронавірус в Китаї: за добу померла рекордна кількість людей
Як передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна, про це свідчать дані держкомітету з питань охорони здоров'я КНР.
У свою чергу Associated Press повідомляє, що за добу в Китаї від коронавірусу загинули 254 людини, що є рекордно різким сплеском за кількістю жертв за добу з початку епідемії.
Згідно підрахункам комітету, число підтверджених випадків захворювання інфекцією в країні зросла до 63 851 осіб.
При цьому китайська влада повідомила, що 6 тисяч 723 особи вилікувалися і були виписані з лікарень.
За даними китайського державного телеканалу CGTN, за межами Китаю вже 505 осіб заразилися на коронавірус.
При цьому російські ЗМІ пишуть з посиланням на Комітет з контролю і управління державним майном КНР, що китайські лікарі розробили ефективний спосіб лікування коронавіруса COVID-19.
Зокрема, пацієнтам почали переливати плазму крові від видужуючих від цієї хвороби донорів. Повідомляється, що новий метод дозволив врятувати вже більше десятка перебували в критичному стані хворих.
Нагадаємо, станом на 13 лютого, згідно з даними карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, від вірусу померло 1369 осіб. Всього у світі на китайський коронавірус COVID-19 захворіли більше 60 тисяч людей. Лідером серед поширення вірусу лишається Китай та провінція Ухань.
Раніше ВООЗ дала офіційну назву вірусу-вбивці - COVID-19.
В кінці грудня 2019 року влада Китаю заявили про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавируса - 2019 nCoV.
11 лютого китайська науково-дослідницька група оголосила про початок випробувань мРНК-вакцини проти коронавируса нового типу на гризунах.
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