Коронавірус в Китаї: за добу померла рекордна кількість людей

Станом на п'ятницю, 14 лютого, в результаті захворювання на коронавірус нового типу в Китаї померло вже 1 380 осіб

Фото: en.nhc.gov.cn

Станом на п'ятницю, 14 лютого, в результаті захворювання на коронавірус нового типу в Китаї померло вже 1 380 осіб

Як передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна, про це свідчать дані держкомітету з питань охорони здоров'я КНР.

У свою чергу Associated Press повідомляє, що за добу в Китаї від коронавірусу загинули 254 людини, що є рекордно різким сплеском за кількістю жертв за добу з початку епідемії.

Згідно підрахункам комітету, число підтверджених випадків захворювання інфекцією в країні зросла до 63 851 осіб.

При цьому китайська влада повідомила, що 6 тисяч 723 особи вилікувалися і були виписані з лікарень.

За даними китайського державного телеканалу CGTN, за межами Китаю вже 505 осіб заразилися на коронавірус.

При цьому російські ЗМІ пишуть з посиланням на Комітет з контролю і управління державним майном КНР, що китайські лікарі розробили ефективний спосіб лікування коронавіруса COVID-19.

Зокрема, пацієнтам почали переливати плазму крові від видужуючих від цієї хвороби донорів. Повідомляється, що новий метод дозволив врятувати вже більше десятка перебували в критичному стані хворих.

Нагадаємо, станом на 13 лютого, згідно з даними карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, від вірусу померло 1369 осіб. Всього у світі на китайський коронавірус COVID-19 захворіли більше 60 тисяч людей. Лідером серед поширення вірусу лишається Китай та провінція Ухань.

Раніше ВООЗ дала офіційну назву вірусу-вбивці - COVID-19.

В кінці грудня 2019 року влада Китаю заявили про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавируса - 2019 nCoV.

11 лютого китайська науково-дослідницька група оголосила про початок випробувань мРНК-вакцини проти коронавируса нового типу на гризунах.