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13 лютого 2020, 08:47

Коронавірус в світі: захворіли більше 60 тис. людей

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13 лютого 2020, 08:47
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У світі на китайський коронавірус COVID-19 захворіли більше 60 тисяч людей. Лідером серед поширення вірусу лишається Китай та провінція Ухань
Фото: AFP
У світі на китайський коронавірус COVID-19 захворіли більше 60 тисяч людей. Лідером серед поширення вірусу лишається Китай та провінція Ухань

Згідно з даними карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, від вірусу померло 1369 осіб.

Раніше офіційне агентство Китаю "Сіньхуа" повідомило, що кількість заражених збільшилася через використання іншого методу діагностики: комп’ютерної томографії. З її допомогою виявляють пневмонію, яку спричинює коронавірус, інформує RegioNews.

До епіцентру спалаху хвороби, провінції Ухань, влада має намір відправити 2600 військових медиків. Вони будуть займатись лікуванням хворих.

Раніше ВООЗ дала офіційну назву вірусу-вбивці - COVID-19.

Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року влада Китаю заявили про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавируса - 2019 nCoV.

11 лютого китайська науково-дослідницька група оголосила про початок випробувань мРНК-вакцини проти коронавируса нового типу на гризунах.


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