Китайці почали відчувати вакцину від коронавируса

Китайська науково-дослідницька група оголосила про початок випробувань мРНК-вакцини проти коронавируса нового типу на гризунах

Китайська науково-дослідницька група оголосила про початок випробувань мРНК-вакцини проти коронавируса нового типу на гризунах

Як повідомляє RegioNews з посиланням на УНІАН, така інформація з посиланням на джерела в Центрі з контролю і профілактиці захворювань КНР (CDC) з'явилася в китайських ЗМІ.

За їхніми даними, вакцина спільно розробляється фахівцями CDC, вченими Університету Тунцзі (Шанхай) і компанії Stermirna Therapeutics Co., Ltd. Повідомляється, що зразки експериментального препарату вкололи більш ніж сотні мишей.

Як розповіли в CDC, розробка вакцини знаходиться на дуже ранній стадії. Буде потрібно ще багато кроків, щоб створити препарат для людини. При цьому, цикл розробки і виробництва мРНК-вакцини коротше, ніж традиційних вакцин.

Як зазначається, над вакциною від смертельно небезпечного коронавируса працюють в Китаї, США, Австралії та Європі. Команди вчених з різних активно співпрацюють для якнайшвидшого завершення проекту. Раніше професор Імперського коледжу Лондона Роббин Шетток заявив про "прорив" його команди в роботі над вакциною.

Нагадаємо, вкінці грудня 2019 року влада Китаю заявили про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавируса - 2019 nCoV. Він передається від людини до людини, інкубаційний період триває від 2 до 12 діб. Станом на ранок 11 лютого в Китаї загинули 108 осіб, видужали 3 тис. 996. Загальна кількість заражень досягло 42 тис. 638, всього померли 1016 осіб.