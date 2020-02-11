Китайці почали відчувати вакцину від коронавируса
Як повідомляє RegioNews з посиланням на УНІАН, така інформація з посиланням на джерела в Центрі з контролю і профілактиці захворювань КНР (CDC) з'явилася в китайських ЗМІ.
За їхніми даними, вакцина спільно розробляється фахівцями CDC, вченими Університету Тунцзі (Шанхай) і компанії Stermirna Therapeutics Co., Ltd. Повідомляється, що зразки експериментального препарату вкололи більш ніж сотні мишей.
Як розповіли в CDC, розробка вакцини знаходиться на дуже ранній стадії. Буде потрібно ще багато кроків, щоб створити препарат для людини. При цьому, цикл розробки і виробництва мРНК-вакцини коротше, ніж традиційних вакцин.
Як зазначається, над вакциною від смертельно небезпечного коронавируса працюють в Китаї, США, Австралії та Європі. Команди вчених з різних активно співпрацюють для якнайшвидшого завершення проекту. Раніше професор Імперського коледжу Лондона Роббин Шетток заявив про "прорив" його команди в роботі над вакциною.
Нагадаємо, вкінці грудня 2019 року влада Китаю заявили про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавируса - 2019 nCoV. Він передається від людини до людини, інкубаційний період триває від 2 до 12 діб. Станом на ранок 11 лютого в Китаї загинули 108 осіб, видужали 3 тис. 996. Загальна кількість заражень досягло 42 тис. 638, всього померли 1016 осіб.
- 19:41 11 лютого Стало відомо, коли повернуті РФ кораблі вийдуть у море
- 19:25 11 лютого Фонд держмайна вирішив, що робитиме з боргами ОПЗ
- 19:03 11 лютого МЗС України відповів на слова Лаврова про обмін послами
- 18:53 11 лютого За організацію замовного вбивства у Рівному затримали екоактивіста Давіда Ніколаєва
- 18:51 11 лютого Захід України страждає від негоди
- 18:49 11 лютого Гральний бізнес віддадуть людині "від Офісу Зеленського" - ЗМІ
- 16:18 02 квітня Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 лютого На Луганщині голову ОТГ втретє спіймали на хабарництві
- 11:23 29 травня Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 серпня Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 лютого Президент підписав закон, що продовжує реформу податкової та митниці
- 10:46 07 травня Синоптики попереджають про похолодання