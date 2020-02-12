Коронавірус в світі і на лайнері: число заражених продовжує зростати
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Reuters.
Зокрема, про нові 94 смертельні випадки повідомила Центральна провінція Хубей, епіцентр спалаху. Також в столиці провінції Ухань загинуло 72 людини.
При цьому в усьому материковому Китаї 11 лютого було зареєстровано 2 тисячі 15 нових підтверджених інфекцій, що є найнижчим показником з 30 січня. Таким чином, загальне число хворих досягло 44 тис. 653 осіб.
Також повідомляється, що на круїзному лайнері Diamond Princess біля берегів Японії коронавірусом заразилися ще 39 осіб, включаючи одного співробітника, відзначає агентство.
За даними громадського мовника NHK, загальна кількість інфікованих на кораблі становить 174 людини.
Нагадаємо, раніше ВООЗ дала офіційну назву вірусу-вбивці - COVID-19. Першу ж вакцину, здатну боротися проти смертельного коронавірусу з Китаю, обіцяють приблизно за 18 місяців.
В кінці грудня 2019 року влада Китаю заявили про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавируса - 2019 nCoV. Він передається від людини до людини, інкубаційний період триває від 2 до 12 діб. Станом на ранок 11 лютого в Китаї загинули 108 осіб, видужали 3 тис. 996. Загальна кількість заражень досягло 42 тис. 638, всього померли 1016 осіб.
11 лютого китайська науково-дослідницька група оголосила про початок випробувань мРНК-вакцини проти коронавируса нового типу на гризунах.
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