Коронавірус в світі і на лайнері: число заражених продовжує зростати

Станом на кінець 11 лютого кількість загиблих від спалаху коронавирусу під назвою COVID-19 на материковому Китаї досягло 1113 чоловік, що на 97 осіб більше, ніж напередодні

Станом на кінець 11 лютого кількість загиблих від спалаху коронавирусу під назвою COVID-19 на материковому Китаї досягло 1113 чоловік, що на 97 осіб більше, ніж напередодні