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В Измаиле судили работника училища. Он избил 15-летнего ученика прямо во время занятия

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел в октябре в Дунайском центре профессионального образования в Измаиле на занятии информатики. 15-летний учащийся срывал занятия. Сотрудник заведения несколько раз ударил подростка по спине, лицу и голове, а затем схватил за шею и вывел из помещения.

В результаты оштрафовали обоих людей: и работника, поднявшего руку на ученика, и мать мальчика за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию. Оба заплатят по 850 гривен.

Напомним, в Киеве двое 16-летних подростков жестоко избили 51-летнего мужчину из-за того, что он сделал им замечания по распитию алкоголя. Несовершеннолетним грозит до 10 лет тюрьмы.