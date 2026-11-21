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Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.

У Полтавському районі російський безпілотник влучив на територію приватного підприємства.

Ще одне влучання БпЛА зафіксували в Лубенському районі на території житлової забудови.

Попередньо, в обох районах обійшлося без постраждалих. Наслідки атак ще уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада ворожі війська атакували цивільне підприємство в Рівненській області. Внаслідок атаки зруйнована будівля, виникла пожежа.