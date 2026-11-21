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Президент Володимир Зеленський допустив можливість тристоронньої зустрічі України, США та Росії на полях саміту G20. Водночас офіційного запрошення на саміт Україна поки не отримала

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву президента.

За словами Зеленського, кілька світових лідерів уже запропонували США запросити Україну на саміт.

"Безумовно, якщо вони нас запросять, ми будемо брати участь", – зазначив президент.

Він пояснив, що спочатку радники з питань безпеки мають узгодити порядок денний переговорів та визначити, яких результатів можуть досягти сторони. Лише після цього стане зрозуміло, де саме може відбутися зустріч.

Зеленський також висловив сподівання побачити результати переговорного процесу ще до Різдва.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 19 листопада провів зустріч зі спеціальним представниками президента США Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та європейськими радниками з питань національної безпеки.