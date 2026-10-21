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21 жовтня 2026, 12:40

У Слов'янську з-під завалів дістали тіла семи загиблих: серед них – рятувальник ДСНС

21 жовтня 2026, 12:40
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Фото: ДСНС Донеччини
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У Слов'янську на Донеччині завершили аварійно-рятувальні роботи після російського обстрілу, який зруйнував два п'ятиповерхові житлові будинки

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За п'ять днів рятувальники дістали з-під завалів тіла семи загиблих, серед них – співробітник ДСНС. Ще 12 людей дістали поранення.

Рятувальники працювали під загрозою повторних авіаударів і атак безпілотників. Роботи ускладнювали значні руйнування та велика кількість будівельних конструкцій.

Із-під завалів одного будинку надзвичайники дістали тіла чотирьох загиблих, зокрема свого колеги. З-під конструкцій іншого будинку вилучили ще трьох загиблих.

Загалом рятувальники розібрали понад 200 тонн будівельних конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня російські війська завдали авіаудару по житловому мікрорайону Слов’янська Донецької області. Влучання зафіксували у дві багатоповерхівки. Було відомо про одну загиблу людину та 10 поранених.

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