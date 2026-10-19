У Харкові затримали підозрюваного у вбивстві військового ТЦК

Фото: поліція Харківської області

У Харкові затримали 50-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі на двох військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

Інцидент стався 25 червня в Салтівському районі під час заходів з оповіщення населення. Один із військових дістав ножове поранення в серце та помер у лікарні, інший отримав порізи голови й тулуба.

За даними правоохоронців, після нападу чоловік утік із місця події. Для його розшуку поліція залучила оперативників Харківського районного управління поліції № 2, працівників управління карного розшуку та управління кримінального аналізу.

Правоохоронці переглянули сотні годин відео з камер спостереження та перевірили близько 5 тисяч людей, які могли бути свідками злочину або причетними до нього. На підставі свідчень очевидців також склали опис зовнішності й ізопортрет підозрюваного, а інформацію про розшук поширили в медіа.

Як зазначили в поліції, під час нападу чоловік був в окулярах. Перевіряючи місця продажу окулярів і надання офтальмологічних послуг, правоохоронці отримали інформацію про можливого нападника.

Подальший аналіз показав, що після вбивства чоловік змінив місце проживання та вимкнув мобільний телефон. Він жив разом із матір’ю, яка також переїхала, не повідомивши нової адреси знайомим і родичам.

Оперативники встановили місця розташування банкоматів, якими користувалася мати ймовірного підозрюваного, і завдяки цьому виявили нову адресу їхнього проживання.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці затримали 50-річного чоловіка. За інформацією поліції, він зізнався, що завдав ножових поранень військовослужбовцям ТЦК та СП.

Слідчі за процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру за п. 8 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство — та ч. 2 ст. 350 ККУ — погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок.

Підозрюваного затримали в порядку статей 208 та 615 Кримінального процесуального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

За інкримінованими статтями чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що у червні 2026 року під час проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаних у Харкові стався напад на військовослужбовців ТЦК та СП.

У Шептицькому на Львівщині правоохоронці затримали 47-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у замаху на вбивство військовослужбовця ТЦК.