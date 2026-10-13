Фото: ГБР

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Среди возможных причин катастрофы рассматривается нештатное срабатывание ракеты, однако эта версия пока требует экспертного подтверждения в рамках уголовного производства.

Для установления точных причин крушения ГБР назначило ряд экспертиз, в частности профильные специалисты подробно исследуют бортовой регистратор ("черный ящик") самолета. Окончательные выводы следствие предпримет после получения результатов всех исследований.

Напомним, вечером 10 августа Воздушные силы ВСУ сообщили о потере истребителя МиГ-29 в Одесской области. Нештатная ситуация на борту произошла при пуске авиационной ракеты. Летчик успешно катапультировался.