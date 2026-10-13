Катастрофа МиГ-29 в Одесской области: истребитель мог упасть из-за нештатного срабатывания ракеты
ГБР изучает выводы служебного расследования относительно падения истребителя МиГ-29 в Одесской области, которое провело командование Воздушных Сил ВСУ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Среди возможных причин катастрофы рассматривается нештатное срабатывание ракеты, однако эта версия пока требует экспертного подтверждения в рамках уголовного производства.
Для установления точных причин крушения ГБР назначило ряд экспертиз, в частности профильные специалисты подробно исследуют бортовой регистратор ("черный ящик") самолета. Окончательные выводы следствие предпримет после получения результатов всех исследований.
Напомним, вечером 10 августа Воздушные силы ВСУ сообщили о потере истребителя МиГ-29 в Одесской области. Нештатная ситуация на борту произошла при пуске авиационной ракеты. Летчик успешно катапультировался.