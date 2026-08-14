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14 серпня 2026, 12:35

Падіння МіГ-29 на Одещині: ДБР знайшло "чорну скриньку" винищувача

14 серпня 2026, 12:35
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Фото: ДБР
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Працівники ДБР знайшли бортовий реєстратор винищувача МіГ-29, який впав у Березівському районі Одеської області під час виконання бойового завдання

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

"Чорна скринька" зазнала термічних пошкоджень через пожежу. Наразі фахівці працюють над її відновленням та зчитуванням даних, які можуть допомогти встановити обставини останніх хвилин польоту.

Слідство розглядає кілька версій причин авіаційної події. Наразі жодна з них не є остаточно підтвердженою.

Зокрема, правоохоронці перевіряють технічний стан ракети, яку пілот випустив по ворожому безпілотнику, та її придатність до застосування на момент запуску. Також слідчі встановлюють, чи дотримувалися правила підготовки до польоту, його виконання та експлуатації літака.

Крім того, досліджуються уламки винищувача, матеріали з місця падіння та свідчення військовослужбовців..

За фактом авіакатастрофи ДБР розпочало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України – порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

Нагадаємо, ввечері 10 серпня Повітряні сили ЗСУ повідомили про втрату винищувача МіГ-29 на Одещині. За оприлюдненою інформацією, нештатна ситуація на борту сталася під час пуску авіаційної ракети. Льотчик успішно катапультувався, його життю та здоров'ю загрози немає.

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