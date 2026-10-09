Россия атаковала Одесскую область: повреждены 11 домов на базах отдыха

Фото: ГСЧС Одесщины

Российские войска продолжают атаковать Одесскую область. В результате обстрелов повреждено складское здание с продуктами, административные и хозяйственные постройки, а также дома на территории баз отдыха

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В одном из населенных пунктов в результате атаки повреждена крыша складского здания, где хранились продукты. Там возник пожар.

На юге Одесщины повреждения получили административные и хозяйственные здания на территории базы отдыха. Кроме того, загорелась сухая трава.

По другому адресу повреждены 11 домов на базах отдыха, а здание кафе уничтожено.

Все пожары были ликвидированы. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1039 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области. Погибли два человека, еще 18 получили ранения.