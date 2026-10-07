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07 жовтня 2026, 21:30

Опалення в Одесі: керівник ГО "Захист держави" викликав на розмову заступника голови ОМА

07 жовтня 2026, 21:30
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Фото: ГО Захист держави
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Керівник ГО "Захист держави" в Одеській області Олексій Земляний викликав на пряму розмову заступника голови ОМА Олександра Філатова. Йдеться прол катастрофічну ситуацію з опаленням, яка склалася в будинках на вулиці Кропивницького, 18/22

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

У цьому будинку проживає близько 2 тисяч людей. Серед них є діти та люди похилого віку. При цьому взимку температура в квартирах не піднімається вище 12 градусів. Така ситуація триває вже п'ять років.

Жителі звернулись за допомогою до активістів. Разом вони підготували та направили звернення до заступника голови ОМА Олександра Філатова, який нещодавно запевняв одеситів, що місто майже повністю готове до зимового сезону. Проте звернення було проігнороване. Тепер керівник осередку ГО записав публічне звернення до Філатова та керівництва міста.

Активісти закликають чиновника зустрітися у п’ятницю, 9 жовтня, з жителями будинків на Кропивницького та якнайшвидше почати вирішувати проблему.

"Виходь боротися. На зльоті бити не будемо", — закінчив відомою фразою свою заяву Олексій Земляний.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Одесі досі є невирішені проблеми, які впливають на готовність будинків до зими. Активісти провели зустріч з жителями одного з будинків та з'ясували, що найбільше їх турбує.

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