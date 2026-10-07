Отопление в Одессе: руководитель ОО "Захист держави" вызвал на разговор заместителя председателя ОМА

Фото: ГО Захист держави

Руководитель ОО "Захист держави" в Одесской области Алексей Земляной вызвал прямой разговор заместителя председателя ОМА Александра Филатова. Речь идет о катастрофической ситуации с отоплением, которая сложилась в домах по улице Кропивницкого, 18/22.

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

В этом доме проживает около 2 тысяч человек. Среди них есть дети и пожилые люди. При этом зимой температура в квартирах не поднимается выше 12 градусов. Такая ситуация длится пять лет.

Жители обратились за помощью к активистам. Вместе они подготовили и направили обращение к заместителю председателя ОМА Александру Филатову, недавно уверявшему одесситов, что город почти полностью готов к зимнему сезону. Однако обращение было проигнорировано. Теперь руководитель ячейки ГО записал публичное обращение к Филатову и руководству города.

Активисты призывают чиновника встретиться в пятницу, 9 октября, с жителями домов Кропивницкого и как можно быстрее начать решать проблему.

"Выходи бороться. На взлете бить не будем", - закончил известной фразой свое заявление Алексей Земляной.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе до сих пор есть нерешенные проблемы, влияющие на готовность домов к зиме. Активисты провели встречу с жителями одного из домов и выяснили, что больше всего их беспокоит.