Фото: поліція

Одеські поліцейські викрили місцевого жителя, який виготовляв та зберігав заборонений контент із використанням сучасних технологій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, 38-річний фігурант шукав в інтернеті порноконтент за участю дітей та за допомогою спеціальної програми штучного інтелекту створював нові фото й відео, комбінуючи збережені файли.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у зловмисника комп’ютерну техніку із забороненими матеріалами.

Чоловіку оголосили підозру за ч. ч. 1, 3 ст. 301-1 КК України (одержання доступу, зберігання та виготовлення дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем).

Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині затримали чоловіка за зґвалтування 13-річної падчерки. Зловмиснику загрожує до 15 років вʼязниці.