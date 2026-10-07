В Одесі викрили чоловіка, який генерував дитячу порнографію за допомогою штучного інтелекту
Одеські поліцейські викрили місцевого жителя, який виготовляв та зберігав заборонений контент із використанням сучасних технологій
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За даними слідства, 38-річний фігурант шукав в інтернеті порноконтент за участю дітей та за допомогою спеціальної програми штучного інтелекту створював нові фото й відео, комбінуючи збережені файли.
Під час обшуку правоохоронці вилучили у зловмисника комп’ютерну техніку із забороненими матеріалами.
Чоловіку оголосили підозру за ч. ч. 1, 3 ст. 301-1 КК України (одержання доступу, зберігання та виготовлення дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем).
Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше на Чернігівщині затримали чоловіка за зґвалтування 13-річної падчерки. Зловмиснику загрожує до 15 років вʼязниці.