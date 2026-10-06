В Одесі обмежили доступ до узбережжя: у чому причина
В Одесі та області після завершення пляжного сезону обмежили доступ до морського узбережжя. Причина – безпекові ризики
Про це повідомила Одеська ОВА, передає RegioNews.
В ОВА пояснили, що пляжний сезон на Одещині починається та завершується за спільним рішенням ОТУ "Одеса" та обласної військової адміністрації. У ньому також визначають ділянки узбережжя, які безпечно відвідувати.
Після завершення сезону цей дозвіл перестає діяти, тому доступ до пляжів обмежують.
В ОВА зазначили, що після завершення сезону на узбережжі:
- не чергують рятувальники,
- не проводять постійні перевірки дна та території на вибухонебезпечні предмети,
- не контролюють безпеку на воді.
Мешканців і гостей області закликали не відвідувати пляжі.
Нагадаємо, в ніч на 6 жовтня російські війська здійснили атаку на інфраструктуру Одеси. На щастя, обійшлося без постраждалих. Житловий сектор також не зазнав руйнувань.
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