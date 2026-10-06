В Одесі обмежили доступ до узбережжя: у чому причина

Фото: od.vgorode.ua

В Одесі та області після завершення пляжного сезону обмежили доступ до морського узбережжя. Причина – безпекові ризики

Про це повідомила Одеська ОВА, передає RegioNews.

В ОВА пояснили, що пляжний сезон на Одещині починається та завершується за спільним рішенням ОТУ "Одеса" та обласної військової адміністрації. У ньому також визначають ділянки узбережжя, які безпечно відвідувати.

Після завершення сезону цей дозвіл перестає діяти, тому доступ до пляжів обмежують.

В ОВА зазначили, що після завершення сезону на узбережжі:

не чергують рятувальники,

не проводять постійні перевірки дна та території на вибухонебезпечні предмети,

не контролюють безпеку на воді.

Мешканців і гостей області закликали не відвідувати пляжі.

Нагадаємо, в ніч на 6 жовтня російські війська здійснили атаку на інфраструктуру Одеси. На щастя, обійшлося без постраждалих. Житловий сектор також не зазнав руйнувань.