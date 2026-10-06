В Одессе ограничили доступ к побережью: в чем причина
В Одессе и области по завершении пляжного сезона ограничили доступ к морскому побережью. Причина – риски безопасности
Об этом сообщила Одесская ОВА, передает RegioNews.
В ОВА пояснили, что пляжный сезон в Одесской области начинается и завершается по совместному решению ОТУ "Одесса" и областной военной администрации. В нем также определяют участки побережья, которые безопасно посещать.
После завершения сезона это разрешение перестает действовать, поэтому доступ к пляжам ограничивается.
В ОВА отметили, что после завершения сезона на побережье:
- не дежурят спасатели,
- не проводят постоянные проверки дна и территории взрывоопасных предметов,
- не контролируют безопасность на воде.
Жителей и гостей области призвали не посещать пляжи.
Напомним, в ночь на 6 октября российские войска совершили атаку на инфраструктуру Одессы. К счастью, обошлось без пострадавших. Жилищный сектор также не разрушился.