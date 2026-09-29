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29 вересня 2026, 18:57

На Київщині чоловіка засудили до 10 років за зберігання амфетаміну та боєприпасів

29 вересня 2026, 18:57
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Фото: Київська обласна прокуратура
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Ірпінський міський суд визнав винним 33-річного чоловіка, який зберігав в особливо великих розмірах амфетамін із метою збуту, а також бойові припаси. Суд призначив йому 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За публічного обвинувачення прокурорів Бучанської окружної прокуратури суд встановив, що у червні 2024 року чоловік зберігав у квартирі в Ірпені 11 зіп-пакетів з амфетаміном. Загальна маса психотропної речовини становила 119,324 грама, що відповідно до законодавства є особливо великим розміром.

Під час обшуку правоохоронці також виявили у квартирі боєприпаси. Зокрема, йдеться про 40-мм осколковий гранатометний постріл ВОГ-25 та патрони калібрів 5,45×39 мм, 7,62×39 мм і 5,56×45 мм (NATO). Чоловік зберігав їх без передбаченого законом дозволу.

Його визнали винним за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання психотропних речовин в особливо великих розмірах з метою збуту — та ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне поводження з боєприпасами.

За сукупністю кримінальних правопорушень суд призначив чоловікові остаточне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що належить засудженому.

До строку відбування покарання суд зарахував період попереднього ув’язнення. Крім того, із засудженого стягнули процесуальні витрати на проведення судових експертиз.

Нагадаємо, що працівники ДБР у межах спецоперації "Стоп трафік" викрили канал постачання наркотичних засобів і психотропних речовин до ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" на Одещині.

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