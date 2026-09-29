На Рівненщині чоловік загинув під час чищення 25-метрового колодязя

Фото: поліція Рівненської області

У селі Пирятин Радивилівської громади 28 вересня сталася трагедія під час чищення колодязя. Один чоловік загинув, ще одного госпіталізували з тілесними ушкодженнями та переохолодженням

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За даними поліції, подія сталася близько 16:50. Під час робіт із чищення колодязя завглибшки близько 25 метрів обірвався трос. Унаслідок цього 44-річний місцевий житель упав на дно.

Побачивши це, 74-річний односельчанин намагався допомогти чоловікові, однак також упав у колодязь.

Обох чоловіків із колодязя дістали рятувальники. 44-річний чоловік загинув. 74-річного потерпілого із тілесними ушкодженнями та переохолодженням госпіталізували до медичного закладу.

За фактом нещасного випадку слідчі розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, що на Закарпатті 61-річний чоловік загинув від ураження електричним струмом під час господарських робіт. Він хотів почистити колодязь і встановив високу металеву драбину, яка торкнулася високовольтної лінії.