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29 вересня 2026, 17:16

Уряд спрямував 518,3 млн грн на захист державної цифрової інфраструктури

29 вересня 2026, 17:16
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Фото: Сергій Корецький/телеграм
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Уряд виділив 518,3 млн гривень із резервного фонду державного бюджету на посилення резервних інформаційних систем державних органів на тлі російських атак на цифрову інфраструктуру

Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, передає RegioNews.

Кошти спрямують на створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків, а також хмарної інфраструктури. Також планують закупити серверне обладнання, програмне забезпечення, системи резервного копіювання та відновлення.

Очікується, що це дозволить швидше відновлювати роботу державних інформаційних систем і цифрових сервісів у разі їх пошкодження внаслідок російських обстрілів або кібератак.

"Маємо бути готовими до різних сценаріїв, зокрема найгірших", — зазначили в уряді.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів розширив програму підтримки української оборонної промисловості. Максимальну суму пільгового кредитування для підприємств збільшили у п’ять разів — зі 100 млн до 500 млн грн.

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