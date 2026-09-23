Удар по Олександрівці: є загиблі, під завалами можуть бути діти

Фото: ОВА

Зранку 23 вересня росіяни скинули на селище Олександрівка чотири авіабомби. Внаслідок атаки зруйновано багатоповерховий житловий будинок

Про це повідомили в Донецькій ОВА, передає RegioNews.

Внаслідок удару пошкоджено також ще 11 багатоповерхівок, 42 приватні будинки, дитячий садок, крамницю, адмінбудівлю та 6 автомобілів.

Попередньо, під завалами може бути ще восьмеро людей. Серед них двоє дітей 2024 та 2025 років народження. Екстрені служби працюють на місці.

Попередньо, внаслідок атаки загинули чотири людини, ще четверо людей поранені, серед них - 5-річна дитина.

Нагадаємо, раніше внаслідок ударів російських безпілотників та падіння їхніх уламків у Києві загинули двоє людей, ще щонайменше 36 постраждали. Остаточна кількість постраждалих наразі встановлюється.