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29 вересня 2026, 15:59

СБУ заочно повідомила про підозру гауляйтеру Донецька через депортацію 31 української дитини

29 вересня 2026, 15:59
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Фото ілюстративне
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Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру керівнику окупаційної адміністрації Донецька Олексію Кулемзіну та його підлеглій Олені Вербовській. За даними слідства, вони причетні до організації незаконного вивезення щонайменше 31 української дитини до Росії

Про це повідомила СБУ, передає RegioNews.

Йдеться про Кулемзіна, який очолює окупаційну адміністрацію Донецька, та Вербовську — очільницю окупаційного "відділу у справах сім’ї та дітей".

За матеріалами справи, вони брали участь в організації депортації українських дітей до пансіонату "Поляни" під Москвою. Цей заклад входить до структури управління справами президента РФ.

Як встановило слідство, вивезення дітей відбувалося на виконання так званої "постанови №84", підписаної гауляйтером Денисом Пушиліним. Документ передбачав вивезення неповнолітніх мешканців тимчасово окупованих територій України до Росії під приводом "оздоровлення".

До реалізації цього рішення Пушилін, за даними СБУ, залучив свою "радницю" Елеонору Федоренко та колишню очільницю окупаційної "служби у справах сім’ї та дітей" Світлану Майбороду. Восени 2024 року СБУ заочно повідомила їм про підозру у вчиненні воєнних злочинів.

За даними розслідування, загалом до Росії примусово вивезли щонайменше 31 українську дитину — 16 хлопців та 15 дівчат.

Із них 22 неповнолітніх, за даними слідства, депортували з тимчасово окупованого Маріупольського району. Зокрема, трьох дітей примусово забрали у їхнього рідного батька, якого згодом ув’язнили в Оленівській колонії.

Ще дев’ятьох дітей, як зазначає СБУ, російські військові та представники окупаційної влади забрали з дитячих соціальних центрів у Шахтарську та Харцизьку.

Після переміщення до пансіонату під Москвою частину дітей передавали під опіку громадянам Росії. Зокрема, одного неповнолітнього з Маріуполя, за даними слідства, передали уповноваженій президента РФ з прав дитини Марії Львовій-Бєловій.

У СБУ зазначають, що такі дії порушують вимоги статті 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території.

Кулемзіну та Вербовській заочно повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Оскільки підозрювані переховуються на тимчасово окупованій території України, правоохоронці проводять комплексні заходи для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо,що Івано-Франківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру 46-річному губернатору Рязанської області Російської Федерації, який перебуває під санкціями України та Європейського Союзу через причетність до депортації українських дітей.

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