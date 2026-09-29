На Херсонщині жінку судитимуть за організацію псевдореферендуму на користь РФ

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Жительку села Новорайськ Херсонської області судитимуть за участь в організації та проведенні незаконного псевдореферендуму щодо приєднання Херсонщини до Росії

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Після деокупації населеного пункту жінка переховувалася від слідства, однак правоохоронці встановили її місцеперебування та затримали на Дніпропетровщині.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури та Бериславської окружної прокуратури до суду скерували обвинувальний акт щодо жительки Новорайська за фактом колабораційної діяльності — за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у вересні 2022 року, коли село перебувало під російською окупацією, жінка погодилася співпрацювати з представниками окупаційної влади. Вона стала секретарем незаконної "дільничної виборчої комісії".

У період із 23 до 27 вересня 2022 року жінка разом з іншими учасниками псевдореферендуму брала участь в організації та проведенні незаконного "голосування" щодо приєднання Херсонської області до РФ.

Зокрема, вона разом із російськими військовими обходила будинки місцевих жителів, закликала їх брати участь у псевдореферендумі та забезпечувала проведення "голосування". Для цього використовували бюлетені й прозорі скриньки із символікою Росії.

Після звільнення території жінка переховувалася від правоохоронців. Її місцеперебування встановили, після чого затримали на території Дніпропетровської області.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Вона очікуватиме на судовий розгляд та вирок.

Санкція ч. 5 ст. 111-1 КК України передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років, а також конфіскацію майна або без такої.

Нагадаємо, що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.